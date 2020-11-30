30 Ноября 2020
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Общество Тюменская область
вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

В Тюмени начались первые испытания вакцины от COVID-19

Сегодня на базе Тюменского государственного медицинского университета начался первый этап клинических испытаний вакцины "ЭпиВакКорона", разработанной центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона, уже отобрано 650 добровольцев, которые в ближайшие дни уже начнут обследование. По его результатам, 2 декабря будут отобраны участники, которых и пригласят пройти следующий этап – вакцинацию.

"Все добровольцы застрахованы компанией "Вектор" на различные случаи: от ухудшения здоровья до самых негативных, например, инвалидности. На каждого предусмотрена страховка размером до нескольких миллионов рублей", - сообщили в оперштабе.

По словам проректора ТюмГМУ Ивана Петрова, начальный этап предусматривает скрининг пациентов, биохимическое и клиническое обследование, исследование на содержание наркотиков и алкоголя.

Во время всего периода исследования, которое продлится полгода, добровольцы должны ограничить себя в употреблении алкоголя, посещении общественных мест, а также обязательно соблюдать масочный режим. Все ограничения прописаны в договоре, который должен подписать каждый из испытуемых.

За время проведения исследований, добровольцы нанесут 11 визитов в лабораторию – шесть очных и пять заочных. Информировать о состоянии своего здоровья испытуемые будут по телефону. Исследуемая вакцина должна обеспечить выработку специфического стойкого иммунитета к COVID-19 сроком не менее чем на 6 месяцев.

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В Тюмени начались первые испытания вакцины от COVID-19

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Теги: коронавирус, вакцина, исследование, испытуемые, ТюмГМУ



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