В Тюмени начались первые испытания вакцины от COVID-19

Сегодня на базе Тюменского государственного медицинского университета начался первый этап клинических испытаний вакцины "ЭпиВакКорона", разработанной центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона, уже отобрано 650 добровольцев, которые в ближайшие дни уже начнут обследование. По его результатам, 2 декабря будут отобраны участники, которых и пригласят пройти следующий этап – вакцинацию.

"Все добровольцы застрахованы компанией "Вектор" на различные случаи: от ухудшения здоровья до самых негативных, например, инвалидности. На каждого предусмотрена страховка размером до нескольких миллионов рублей", - сообщили в оперштабе.

По словам проректора ТюмГМУ Ивана Петрова, начальный этап предусматривает скрининг пациентов, биохимическое и клиническое обследование, исследование на содержание наркотиков и алкоголя.

Во время всего периода исследования, которое продлится полгода, добровольцы должны ограничить себя в употреблении алкоголя, посещении общественных мест, а также обязательно соблюдать масочный режим. Все ограничения прописаны в договоре, который должен подписать каждый из испытуемых.

За время проведения исследований, добровольцы нанесут 11 визитов в лабораторию – шесть очных и пять заочных. Информировать о состоянии своего здоровья испытуемые будут по телефону. Исследуемая вакцина должна обеспечить выработку специфического стойкого иммунитета к COVID-19 сроком не менее чем на 6 месяцев.