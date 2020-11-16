Тюменская область получит 57,8 миллионов на лекарства от коронавируса

Правительство РФ выделило 57,8 млн руб. Тюменской области из резервного фонда, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе по противодействию коронавирусу.

Деньги пойдут на бесплатные лекарства для пациентов, которые с диагнозом COVID-19 лечатся дома. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, регион уже приступил к организации закупа препаратов.

В наборы войдут лекарственные средства, используемые в схемах лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, предусмотренных девятой версией временных методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции": в частности это интерферон и умифеновир-альфа.

В целом регионам выделено 5,04 млрд рублей на лечение не менее 640 500 человек.