В Тюменской области закрыты два "коронавирусных" моногоспиталя

Два медучреждения, перепрофилированные под "коронавирусные" моногоспитали, переходят на плановый режим работы. Об этом сообщила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова на онлайн-заседании областного оперативного штаба, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства Тюменской области.

Закрыт моногоспиталь в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель". С 27 декабря это медучреждение принимает на реабилитацию пациентов, перенесших COVID-19. Со 2 января работу в обычном режиме начнет работать больница ФМБА, сейчас там проходит дезинфекция.

"Коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 за последние две недели сокращен на 610 коек", - отметила директор департамента здравоохранения.