10 Ноября 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
ковид-госпиталь, медицина, больница, коронавирус, палата, кислород, ивл (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

В Тюменской области умерла самая молодая пациентка с COVID-19

В Тюменской области скончалась 33-летняя женщина с подтвержденным коронавирусом. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.

"Несмотря на усилия врачей скончалась женщина, 33 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза", - говорится в сообщении.

В настоящий момент это самая молодая пациентка, умершая от коронавируса.

Также за минувшие сутки от коронавируса была зафиксирована смерть двух мужчин в возрасте 53 и 57 лет. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 94 пациента с коронавирусом.

Всего за сутки заболели 152 человека. Общее число заболевших составило 14 931. Выздоровевших - 9 573.

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В Тюменской области умерла самая молодая пациентка с COVID-19

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Теги: коронавирус, самоизоляция, ограничения, послабление, смерть



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