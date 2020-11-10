В Тюменской области умерла самая молодая пациентка с COVID-19

В Тюменской области скончалась 33-летняя женщина с подтвержденным коронавирусом. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.

"Несмотря на усилия врачей скончалась женщина, 33 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза", - говорится в сообщении.

В настоящий момент это самая молодая пациентка, умершая от коронавируса.

Также за минувшие сутки от коронавируса была зафиксирована смерть двух мужчин в возрасте 53 и 57 лет. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 94 пациента с коронавирусом.

Всего за сутки заболели 152 человека. Общее число заболевших составило 14 931. Выздоровевших - 9 573.