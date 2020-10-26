В Тюмени действуют четыре крупных очага COVID-19: в банке, психбольнице, санатории и на предприятии ТЭК

В Тюменской области зафиксировано четыре очага групповой (от пяти и более случаев) заболеваемости коронавирусом. Общее число пострадавших - 62 человека, контактных - 269, сообщили Накануне.RU в региональном опер-штабе.

В частности, очаги COVID-19 были выявлены в санатории "Тараскуль", в психиатрической больнице ЯНАО в Исетском районе, среди сотрудников "Промсвязьбанк" и на предприятии "Уватнефтегаз". Точное число заболевших в этих организациях не уточняется, однако ранее мы писали о 15 заболевших сотрудников "Промсвязьбанка".

В детских образовательных учреждениях отсутствуют случаи групповой заболеваемости коронавирусом. По ОРВИ на карантин закрыто 11 групп в 11 детсадах. Общеобразовательные учреждения с 26 октября по 6 ноября находятся на осенних каникулах.