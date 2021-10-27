В Тюмени прививочные пункты в нерабочие дни будут работать полный день

В Тюменской области пункты вакцинации продлевают режим работы. По данным регионального оперштаба с 30 по 7 ноября поставить прививку жители региона смогут с 08.00 до 20.00, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Такое заявление сегодня сделала директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Прививочные кабинеты в нерабочие дни откроются во всех поликлиниках Тюменской области. В торговых центрах пункты вакцинации перенесут на площади, которые не закроют.

"То есть их перенесут ближе к магазинам продуктов питания. Эти пункты будут также работать полный рабочий день", - сообщила Наталья Логинова.

Напомним, 26 октября губернатор Александр Моор объявил, что на время нерабочих дней вводится аналогичный московскому локдаун. С 30 октября по 7 ноября включительно будут закрыты все предприятия, организации региона, исключение – предприятия непрерывного цикла (сферы – энергетика, коммунальное хозяйство, службы и организации связи). Кафе, рестораны, музеи, театры, салоны красоты, ТРЦ в эти дни будут закрыты. Общепит работает "на вынос". На неделю будут закрыты школы, вузы, ссузы, места дополнительного образования.

Ограничения вступают в силу 30 октября.

Также власти Тюменской области ускоряют внедрение QR-кодов - они будут действовать с 8 ноября, а не с 15 ноября, как планировалось ранее.