В Тюмени пройдут испытания вакцины на добровольцах: в их числе врачи и учителя

В Тюмени с 30 ноября начинаются испытания на добровольцах вакцины от COVID-19, сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Испытания будут проходить в несколько этапов. На первом будет проверено состояние здоровья добровольцев, будут отобраны те, кто подходит дя участия в исследовании вакцины. Среди нх есть учителя, врачи и люди других профессий. Возраст добровольцев от 18 лет.

По информации Тюменского государственного медицинского университета вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, уже поступила в их лабораторию.

Добровольцы должны соблюдать заранее определенный график посещения центров и пройти все запланированные процедуры и исследования. Каждый участник исследования собственноручно подписывает согласие. Все добровольцы в обязательном порядке застрахованы.