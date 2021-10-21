В Тюменской области появится ещё один "коронавирусный" моногоспиталь

В ближайшее время в Тюменской области развернут ещё один "коронавирусный" моногоспиталь – под него переоборудуют санаторий "Светлый" в Ялуторовске. Он уже работал в качестве моноинфекционного учреждения, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Открытие моногоспиталя связано с эпидобстановкой и ростом количества заболевших, которым требуется стационарное лечение и круглосуточное наблюдение. Всего сейчас в регионе развернуто 16 моногоспиталей.

Напомним, ранее областное управление Роспотребнадзора изменило постановление об обязательной вакцинации жителей. В частности, был расширен список тех, кто должен сделать прививку. Помимо тех, кто работает по трудовому и гражданско-правовому договорам, в список добавили служебные контракты лиц, замещающих государственные и муниципальные должности – депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, а также членов избирательных комиссий, работающих на штатной основе.

Помимо работников сфер высшего образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, в том числе частых, сферы обслуживания, театров, кинотеатров, автовокзалов и аэропортов, вакцинации подлежат работники соцзащиты, соцобслуживания, те, кто занимаются организацией отдыха и оздоровления детей. До этого документ был опубликован на официальном портале управления, однако вскоре пропал с сайта. В Роспотребнадзоре сообщили, что в первой версии документа были ошибки.