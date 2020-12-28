28 Декабря 2020
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Коронавирусный госпиталь, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Тюменской области ужесточили противоковидные меры: запретили работу банных комплексов

В Тюменской области запретили работу бань из-за пандемии коронавируса, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Теперь они могут работать только с 23.00 до 6.00. Также Роспотребнадзор рекомендовал проводить праздничные мероприятия на открытом воздухе с количеством участников не более 50 человек. Еще одно ограничение касается участия людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, в богослужениях.

Напомним, в Тюменской области действует режим повышенной готовности из-за распространения COVID-19.

В Тюмени за сутки зафиксировано 157 случаев заболевания (всего с начала пандемии - 22 895); 141 человек выздоровел (за весь период - 21 486); восемь детей заболели (из общего числа заболевших); 15 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших); 8 897 человек остаются под медицинским наблюдением.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 193 пациента с коронавирусом.

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В Тюменской области ужесточили противоковидные меры: запретили работу банных комплексов

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Теги: коронавирус, самоизоляция, ограничения, работа бань



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