Моор: если пенсионеру надо к врачу, клиника по заявке должна выделить транспорт

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время "прямой линии", отвечая на один из вопросов, рассказал, как тот пенсионер, которому нужна медицинская помощь, должен добираться до клиники, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, с 15 ноября на территории Тюменской области заблокированы льготные транспортные карты лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Соответствующее решение было принято за заседании регионального оперштаба.

"Если вы старше 65 лет и вам нужна регулярная медицинская помощь, вам больница, где вы лечитесь, должна по вашей заявке предоставить транспорт и возить на процедуры. Такой режим работает до 15 января 2021 г., и, возможно, будет продлён", - сказал Моор.