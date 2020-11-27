В Тюменской области начали выдавать бесплатные лекарства "ковидным" пациентам

С сегодняшнего дня в Тюменской области начали выдавать бесплатные лекарства, купленные за счет федерального бюджета пациентам с COVID-19, которые лечатся амбулаторно, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил губернатор Александр Моор.

"Уточню, что региональная программа по обеспечению бесплатными лекарствами людей с коронавирусом и контактных лиц продолжает действовать. В ее рамках лекарственная поддержка оказана уже 22 тысячам жителей области", - пояснил глава региона.

Он также отметил, что завтра в медицинские организации поступят препараты, купленные за счет области для пациентов с ОРВИ из групп риска - людей, страдающих хроническими заболеваниями и лиц, старше 65 лет.



