Больницы Тюменской области во время локдауна будут работать в обычном режиме

Больницы Тюменской области во время локдауна с 30 октября по 7 ноября будут работать в обычном режиме, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

По словам директора депздрава региона Натальи Логиновой, исключением станет только праздничный день - 4 ноября.

"В будние дни учреждения здравоохранения работают с 8 до 20 часов. Исключение - праздничный день 4 ноября, когда дежурные врачи и специалисты иных профилей будут вести прием пациентов с 8 до 16 часов", - сообщила она.

Напомним, 26 октября губернатор Александр Моор объявил, что на время нерабочих дней вводится аналогичный московскому локдаун. С 30 октября по 7 ноября включительно будут закрыты все предприятия, организации региона, исключение – предприятия непрерывного цикла (сферы – энергетика, коммунальное хозяйство, службы и организации связи). Кафе, рестораны, музеи, театры, салоны красоты, ТРЦ в эти дни будут закрыты. Общепит работает "на вынос". На неделю будут закрыты школы, вузы, ссузы, места дополнительного образования.

Ограничения вступают в силу 30 октября.

Также власти Тюменской области ускоряют внедрение QR-кодов - они будут действовать с 8 ноября, а не с 15 ноября, как планировалось ранее.