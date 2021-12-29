Губернатор Моор отменил QR-коды в кинотеатрах и фитнес-клубах

Губернатор Тюменской области Александр Моор ослабил действующие "ковидные" ограничения в связи с формированием коллективного иммунитета. Об этом Моор сообщил на своих аккаунтах в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня мы достигли уровня вакцинации в 80% взрослого населения. Это один из лучших показателей в стране! Среди пожилых людей уровень вакцинированных еще выше – 90%. Именно поэтому оперативный штаб Тюменской области принял решение смягчить ограничительные меры, которые являются одними из самых строгих в стране. С завтрашнего дня, 30 декабря, разрешается работа предприятий общественного питания после 23 часов. Чтобы попасть в заведение в обозначенное время, посетителям надо будет предоставить QR-код или ПЦР-тест. Это важный шаг для поддержки потребительского рынка, одной из самых пострадавших отраслей нашей экономики. Еще одно изменение: с 30 декабря отменяется применение QR-кодов на входе в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, цирк, объекты спорта, фитнес-центры, аквапарки, СПА-комплексы, сауны и термальные источники. Эта норма действует до 20 января", - сообщил губернатор, предупредив, что в дальнейшем, в зависимости от ситуации, возможно как смягчение, так и ужесточение ограничительных мер.

Напомним, ранее власти региона отложили до 20 января вход по QR-кодам в кафе, салоны, торговые центры, планировалось, что эти меры начнут действовать с 24 декабря.

При этом сотрудники баров записали к губернатору обращение с просьбой разрешить ночную работу заведений.