Роспотребнадзор Тюменской области изменил требования об обязательной вакцинации

Роспотребнадзор внес изменения в опубликованное постановление об обязательной вакцинации для жителей Тюменской области, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, был расширен список тех, кто должен сделать прививку. Помимо тех, кто работает по трудовому и гражданско-правовому договорам, в список добавили служебные контракты, лиц замещающих государственные и муниципальные должности - депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, а также членов избирательных комиссий, работающих на штатной основе.

Помимо работников сфер высшего образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, в том числе частых, сферы обслуживания, театров, кинотеатров, автовокзалов и аэропортов, вакцинации подлежат работники соцзащиты, соцобслуживания, те, кто занимаются организацией отдыха и оздоровления детей.

Документ был опубликован на официальном портале управления, однако вскоре пропал с сайта. В Роспотребнадзоре сообщили, что в первой версии документа были ошибки.

Напомним, за последние сутки коронавирус подтвердился у 298 инфицированных (всего – у 66 тыс. 545).