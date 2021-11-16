В Тюменской области новые очаги "короны": "Медицинский город", монастырь и психоневрологический интернат

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Тюменской области "курируют" четыре очага коронавируса, передаёт корреспондент Накануне.RU.

К действующему на прошлой неделе очагу в Центре восстановительной медицины и реабилитации "Снежинка" добавились три новых, сообщили Накануне.RU в управлении. Речь идёт о "Винзилинском психоневрологическом интернате" (заболевших – 29, контактных – 75), "Медицинском городе" (19 и 55 человек), Епархиальном Иоанно-Введенском женском монастыре (посёлок Прииртышский Тобольского района). В монастыре заболел 21 человек (контактных – 19).

Очаг в АНО ЦСР "Тюменский" (центр реабилитации для наркозависимых) закрыт.