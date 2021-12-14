14 Декабря 2021
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Александр Бастрыкин (2018) | Фото: Следственный комитет РФ

Тюменские активисты пожаловались Бастрыкину на отказ следкома проверить высказывание Корепанова о "шахидах"

Тюменские активисты пожаловались главе СКР Александру Бастрыкину на региональное следственное управление, не усмотревшего оснований для проверки высказывания председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова, сравнившего непривитых граждан с шахидами во время ноябрьского заседания облдумы, передает корреспондент Накануне.RU.

Информацию об этом опубликовал общественник Антон Чупрунов.

"Если помните следственный комитет Тюменской области отказал в проверке в отношении спикера Тюменской областной думы Сергея Корепанова, перенаправив обращение в постоянную комиссию по этике Тюменской области. Самое интересно, что СК принял наши семь заявлений как просто обращение, а не заявление о преступлении, чем нарушили наши права. Теперь подана жалоба на действия местного СК РФ прямо Бастрыкину. О чем думали сотрудники СК в Тюмени я не знаю, но они должны понести дисциплинарное взыскание. История продолжается, ждем ответа из Москвы!", - говорится в сообщении.

Отметим, что сам председатель областной думы уже принес свои извинения.

Сергей Корепанов заявил, что довольно эмоционально высказался в адрес людей, отказывающихся от вакцинации, и крайне неудачно подобрал выражение. Он попросил прощения и заявил, что не хотел никого обидеть.

Теги: активисты, заявление, следком, QR-коды, шахиды, вакцинация, Сергей Корепанов



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