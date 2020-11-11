Тюменские морги перешли на "семидневку" из-за пандемии

В Тюменской области морги перешли на семидневную рабочую неделю. Как сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе, пандемия коронавируса сказалась на работе всех медицинских служб, в том числе патологоанатомической.

"Сменный режим ограничен в соответствии с Трудовым кодексом, поэтому время работы продлено за счет введения семидневной рабочей недели", - сообщили в оперативном штабе. Также там отметили, что патологоанатомы тоже подвержены сезонной заболеваемости и могут уйти на больничный.

"Во-вторых, противоэпидемические мероприятия при вскрытии, которые, так или иначе, связаны с коронавирусной инфекцией, накладывают отпечаток и на время подготовки к процедуре и на время ее проведения. В-третьих, увеличилось количество процедур вскрытия за счет тех лиц, которых ранее вскрывать было необязательно, а сейчас стало необходимо ввиду разных факторов: подозрение на инфекционное заболевание, положительный тест на COVID-19 в определенный промежуток времени и другие", - говорится в комментарии.

Также продолжает расти число заболевших коронавирусом медицинских работников и водителей "скорой помощи". По состоянию на 10 ноября их составило 1332 человека.

Отметим, что медицинскому персоналу (включая водителей "скорых"), заразившемуся коронавирусом, положены страховые выплаты. Их размер зависит от тяжести заболевания.