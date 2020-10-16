В Тюменской области зафиксирована самая "молодая" смерть от COVID-19

На территории Тюменской области зафиксирован самый "молодой" случай смерти носителя коронавирусной инфекции. От COVID-19 скончалась женщина 40 лет. Причина смерти: острая респираторная недостаточность на фоне двухсторонней вирусной пневмонии, сообщили Накануне.RU в оперштабе региона.

Таким образом, общее количество смертей в регионе составляет 51 случай. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Напомним, что за минувшие сутки в Тюменской области зарегистрировано 136 новых случаев COVID-19. Четверо из них – дети. Общее количество зараженных в регионе составляет 11 тыс. 275 случаев, 8 тыс. 25 из которых уже оправились от болезни, включая и 35 человек, выписанных из местных учреждений накануне.

1 тыс. 482 человека остаются под медицинским наблюдением, включая 21 пациента, подключенных к аппаратам ИВЛ. 1741 человек находится на перевахтовке.