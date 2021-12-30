В декабре девять человек "привезли" коронавирус в Тюмень из Египта

Девять человек с COVID-19 прибыли в Тюмень авиарейсами из Египта. Об этом Накануне.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области со ссылкой на замруководителя регионального Роспотребнадзора Юлию Распопову.

Информация была озвучена на заседании областного оперштаба по противодействию коронавирусу.

Всего в Рощино с 6 по 27 декабря прибыло семь рейсов из Египта.

"Сотрудники управления Роспотребнадзора проконтролировали состояние здоровья 1 тысячи 233 пассажиров и 51 члена экипажа. При обследовании медицинскими организациями на пяти рейсах выявлено девять человек с положительными результатами тестов на COVID-19. Установлена 1 тысяча 224 контактных лица, 754 из них - жители Тюменской области. Информация о них направлена в поликлиники по месту жительства для организации медицинского наблюдения", - говорится в сообщении.

При этом заболеваемость COVID-19 в Тюменской области продолжает снижаться. В течение последних шести недель в Тюменской области недельный показатель заболеваемости COVID-19 снижался в среднем на 3%. За последнюю неделю показатель заболеваемости составил 132 на 100 тыс. населения.

Заболеваемость среди взрослых за последние семь дней снизилась на 3,2%. При этом в возрастных группах от 18 до 29 лет и от 30 до 49 лет количество заболевших увеличилось. Среди детей заболеваемость уменьшилась на 3,6%.

На контроле регионального управления Роспотребнадзора два очага COVID-19 с общим количеством пострадавших 26 человек.

Охват тестированием на COVID-19 за последнюю неделю составил 346,7 на 100 тыс. населения - выше, чем в среднем по стране. Губернатор Тюменской области Александр Моор поставил перед региональными органами здравоохранения задачу не снижать темпы тестирования в период новогодних праздников.

При этом вчера Моор ослабил действующие "ковидные" ограничения в связи с формированием коллективного иммунитета - число вакцинированных от коронавируса в области составляет 80%.

С 30 декабря, разрешается работа предприятий общественного питания после 23 часов. Чтобы попасть в заведение в обозначенное время, посетителям надо будет предоставить QR-код или ПЦР-тест. Это важный шаг для поддержки потребительского рынка, одной из самых пострадавших отраслей нашей экономики. Еще одно изменение: с 30 декабря отменяется применение QR-кодов на входе в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, цирк, объекты спорта, фитнес-центры, аквапарки, СПА-комплексы, сауны и термальные источники. Эта норма действует до 20 января. В дальнейшем, в зависимости от ситуации, возможно как смягчение, так и ужесточение ограничительных мер.