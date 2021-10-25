В Тюменской области открыт новый "ковидный" госпиталь

В Тюменской области на базе корпуса областной больницы №9 в Вагае открыли новый моноинфекционный госпиталь, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и увеличением количества госпитализируемых на стационарное лечение людей с диагнозом COVID-19 открыт еще один моноинфекционный госпиталь на базе корпуса ОБ №9", - говорится в сообщении.

Всего в настоящий момент в регионе работает 18 госпиталей на 3 687 коек, свободный коечный фонд - 12,2%. Ведется ежедневный мониторинг эпидситуации, чтобы при необходимости оперативно развернуть ранее переоборудованные учреждения, которые пока находятся в резерве.

Ранее власти анонсировали открытие "коронавирусного" моногоспиталя на базе санатория "Светлый" в Ялуторовске. Он уже работал в качестве моноинфекционного учреждения.

Открытие моногоспиталей связано с эпидобстановкой и ростом количества заболевших, которым требуется стационарное лечение и круглосуточное наблюдение.