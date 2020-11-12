Тюменский индустриальный университет переходит на дистанционное обучение
Тюменский индустриальный университет (ТИУ) сообщил о переходе на дистанционный формат обучения, передает корреспондент Накануне.RU.
Информация об этом опубликована на официальном сайте учреждения.
"Образовательные программы в соответствии с утвержденным расписанием по среднепрофессиональному и высшему образованию в полном объеме реализуются в электронной информационно-образовательной среде", - говорится в сообщении.
Решение вступило в силу с сегодняшнего дня и будет действовать до особого распоряжения.
Отметим, что сейчас многие вузы переходят на такой формат работы, чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции. Одним из первых на дистант перешел Тюменский государственный университет.