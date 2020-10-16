16 Октября 2020
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промсвязьбанк филиал (2012) | Фото:промсвязьбанк

В тюменском офисе "Промсвязьбанка" зафиксирована вспышка коронавируса

В тюменском офисе "Промсвязьбанка" зафиксирована вспышка коронавируса, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Диагноз был подтвержден у 15 сотрудников. Руководитель Роспотребнадзора региона Галина Шарухо сообщила о том, что в организации проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. За последнюю неделю на 30% выросла заболеваемость коронавирусом среди работников офисов и банков. Рост связан с несоблюдением противоэпидемических требований в трудовых коллективах.

Так, например, в "ЮниКредит Банк" не используют дезинфицирующие средства при уборке помещений и не ведутся графики обработки помещений.

В Роспотребнадзоре усиливают контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в магазинах, заведениях общепита, офисах и банков, сотрудники полиции - в автобусах и такси, а также за соблюдением изоляции на дому больными и контактными.

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В тюменском офисе "Промсвязьбанка" зафиксирована вспышка коронавируса

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Теги: Промсвязьбанк, коронавирус, очаг



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