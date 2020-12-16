Жителям Сорокино вернули больницу, на перепрофилирование под моногоспиталь которой жаловались Моору

В селе Большое Сорокино больница, перепрофилированная под моноинфекционный госпиталь, возвращается к прежнему режиму работы. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперштабе.

Решение было принято в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации. Госпиталь был открыт 10 ноября. За это время лечение там получили 110 человек. Последние семь пациентов были переведены в ковидный госпиталь Ишима.

Койки моноинфекционного госпиталя вновь перепрофилировали под общетерапевтические. В ближайшие дни, после дезинфекции и обработки помещений, стационар Сорокинской районной больницы вернется в прежний режим работы

Отметим, что ранее жители Сорокинского района Тюменской области пожаловались губернатору Александру Моору, что остались без больницы из-за того, что единственное учреждение было перепрофилировано под моногоспиталь для больных с COVID-19.

В департаменте здравоохранения тогда сообщили, что при перепрофилировании учреждения всегда планируется маршрутизация пациентов, которые там ранее получали помощь. Больных направляли в больницы Викулово или Ишима.