Студенты ТюмГМУ создали петицию для перевода вуза на дистант на время пандемии

Студенты Тюменского государственного медицинского университета создали петицию для дальнейшего перевода вуза на дистанционный формат обучения на период пандемии коронавируса.

Петиция адресована губернатору Тюменской области Александру Моору, региональному Роспотребнадзору, местному департаменту здравоохранения и ректору ТюмГМУ Ирине Медведевой.

Сейчас в нашем университете болеет каждый второй студент, кто-то уходит на больничный, кто-то нет! Мазки в поликлиниках не берут! Даже если у вас все симптомы COVID-19, а результата мазка нет, вас, конечно, отправят на больничный, но группа будет продолжать очное обучение после контакта с зараженным. Болеют и преподаватели", - говорится в обращении.



Студенты считают, что дистанционное образование в сегодняшних реалиях никак не скажется на результатах, поскольку из-за пандемии будущих медиков все равно не допускают к практическим занятиям.

"Люди, которые действительно хотят получать знания, будут делать это в любых условиях. Отлынивающих от учёбы хватало во все времена, не стоит думать, что дистанционное обучение так сильно повлияет на знания! Многие преподаватели отлично проводят занятия дистанционно. Современные технологии позволяют им контролировать процесс обучения (проведение занятий с использованием камеры, микрофона). Здоровье важнее всего в этой жизни. Больные мы никому не сможем помочь", - рассказывают студенты.

Учащиеся также переживают и за своих родственников, часть которых попадает в категорию повышенного риска. В таких условиях, здоровые студенты могут быть и простыми носителями вируса. Более того, среди студентов есть и те, кто работает или проходит практику в поликлиниках. По словам учащихся, таким образом создается замкнутый круг "поликлиника – университет – поликлиника", который и провоцирует рост заболеваемости.

"На сегодняшний день необходимо ужесточение мер по прекращению распространения коронавирусной инфекции. Мы, студенты, можем лишь просить о переходе на дистанционный формат обучения. И этот малый шаг будет огромным вкладом!", - сообщается в обращении.

До этого студенты вуза уже обращались к руководству и просили пойти навстречу, однако получали отказ. Тогда учащиеся и решили пойти по стопам своих коллег из Тюменского индустриального университета, которые смогли с помощью петиции добиться перехода на дистант.