16 Октября 2020
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Образование Тюменская область
ТюмГУ, тюменский государственный университет (2015) | Фото: vtyumene.ru

Студенты ТюмГУ переходят на дистант из-за коронавируса

Тюменский государственный университет переводит своих студентов на дистанционный формат обучения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе самого университета.

"Руководствуясь Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 в образовательных организациях высшего образования, утвержденными главным санитарным врачом РФ, и реализуя комплекс мер по противодействию пандемии, в целях сохранения жизни и здоровья студентов и сотрудников, в Тюменском государственном университете принято решение с 19 октября перевести образовательный процесс в дистанционный формат", - сообщил врио ректора ТюмГУ Иван Романчук.

Лабораторные занятия по дисциплинам естественно-научного профиля сохранят офлайн-формат и будут, как и прежде, проводиться в лабораториях с соблюдением повышенных санитарных требований по профилактике COVID-19. Такие занятия предусмотрены для студентов Института химии, Физико-технического института, Института биологии, Института наук о Земле.

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Студенты ТюмГУ переходят на дистант из-за коронавируса

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Теги: дистант, ТюмГУ, студенты, коронавирус



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