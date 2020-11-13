Льготные транспортные карты в Тюменской области будут заблокированы 15 ноября

С 15 ноября на территории Тюменской области будут заблокированы льготные транспортные карты лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Соответствующее решение было принято за заседании регионального оперштаба.

"Данная ограничительная мера - вынужденная. К сожалению, опыт показал, что без ограничения транспортных карт механизм самоизоляции не работает", - заявил губернатор области Александр Моор.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе, с 1 по 12 ноября среди людей старше 65 лет рост заболеваемости коронавирусом увеличился на 64%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца.

Ранее власти Тюменской области уже решили вернуть старшее поколение на самоизоляцию.