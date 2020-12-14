В Тюменскую область прибыла первая партия вакцины "Спутник V" для массового вакцинирования

В Тюменскую область поступила первая партия вакцины "Спутник-V" для массовой вакцинации, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе по противодействию коронавирусу.

В настоящий момент в регионе уже приступили к вакцинации. В департаменте здравоохранения пояснили, что прививки были поставлены медикам. Количество доз в партии не уточняется.

"Вакцина хранится и транспортируется при специальном температурном режиме. Одного флакона хватает на пять человек. Перед применением вакцину необходимо разморозить и только потом использовать. Поэтому для прививки мы приглашаем по пять человек, здоровых, не имеющих антител к коронавирусу, и эти люди получают вакцину", - говорится в сообщении.

Следующую инъекцию препарата пациенты получат через 21 день.

Отметим, что параллельно в Тюмени идет исследование другой вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". На данный момент требуется еще 50 добровольцев. Прививки были сделаны уже 200 жителям Тюмени.

Первая партия вакцины в область прибыла в сентябре. Один из первых прививку поставил губернатор Тюменской области Александр Моор. 24 сентября в соцсетях губернатор заявил, что доверяет вакцине российского производства.