14 Декабря 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

В Тюменскую область прибыла первая партия вакцины "Спутник V" для массового вакцинирования

В Тюменскую область поступила первая партия вакцины "Спутник-V" для массовой вакцинации, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе по противодействию коронавирусу.

В настоящий момент в регионе уже приступили к вакцинации. В департаменте здравоохранения пояснили, что прививки были поставлены медикам. Количество доз в партии не уточняется.

"Вакцина хранится и транспортируется при специальном температурном режиме. Одного флакона хватает на пять человек. Перед применением вакцину необходимо разморозить и только потом использовать. Поэтому для прививки мы приглашаем по пять человек, здоровых, не имеющих антител к коронавирусу, и эти люди получают вакцину", - говорится в сообщении.

Следующую инъекцию препарата пациенты получат через 21 день.

Отметим, что параллельно в Тюмени идет исследование другой вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". На данный момент требуется еще 50 добровольцев. Прививки были сделаны уже 200 жителям Тюмени.

Первая партия вакцины в область прибыла в сентябре. Один из первых прививку поставил губернатор Тюменской области Александр Моор. 24 сентября в соцсетях губернатор заявил, что доверяет вакцине российского производства.

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В Тюменскую область прибыла первая партия вакцины "Спутник V" для массового вакцинирования

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Теги: вакцина, коронавирус, спутник



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