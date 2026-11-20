В Уфе судят женщину, которая шесть лет работала врачом по поддельным документам

В Уфе перед судом предстанет 35‑летняя женщина: ее обвиняют в том, что она оказывала косметологические услуги без нужного образования и лицензии, а также пользовалась поддельными документами. По данным СУ СКР по Республике Башкортостан, женщина открыла свой косметологический кабинет и проводила процедуры, применяя препараты без регистрации - их происхождение установить не удалось.

Во время одной из процедур, призванной улучшить состояние кожи, у клиентки началось воспаление, а на лице и шее остались рубцы. Врачи оценили вред здоровью как средней тяжести.

Кроме того, следователи выяснили, что женщина купила поддельный диплом врача и сертификат дерматовенеролога. С этими документами она шесть лет работала в городской поликлинике.

Следствие собрало достаточно доказательств, и теперь дело передали в суд.