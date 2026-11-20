Паслер отправил в отставку свердловского министра природных ресурсов

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов отправлен в отставку. Решение об этом принял губернатор Денис Паслер.

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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, Паслер освободил Мамонтова от должности в соответствии со статьей 42 Устава Свердловской области и законом "Об областных и территориальных исполнительных органах государственной власти Свердловской области". Кто будет исполнять обязанности министра после отставки, не уточняется.

Напомним, Денис Мамонтов был назначен министром природных ресурсов и экологии в 2022 году. До этого он работал министром экономики и территориального развития.

В ноябре 2025 года после смены губернатора Мамонтов вновь занял пост главы свердловского минприроды.