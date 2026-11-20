"Ростех" представил обновлённый "Солнцепёк"

Госкорпорация "Ростех" сделала усовершенствованную версию "Солнцепёка". Минобороны испробовало её на Днепропетровском направлении.

Главная особенность обновлённой машины – переход на шасси Т-80 вместо привычной базы Т-72. Ударная волна попадает в любые складки местности и строения, "выжигая" укрепления, огневые точки, блиндажи и пункты управления.

Обновленная система способна нанести удар и покинуть позицию за несколько минут, минимизируя угрозу контрбатарейной борьбы и FPV-дронов противника. Военные подтверждают эти качества машины, сообщает пресс-служба госкорпорации.