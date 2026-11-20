Ослабевшая "Коалиция желающих" провела встречу в Берлине с участием Зеленского

В Берлине прошла встреча "Коалиции желающих", на которую вызвали Зеленского. По словам последнего, обсуждалась ускоренная реализация решения ЕС о выделении Киеву 45 млрд евро на бюджетные нужды, укрепление ПВО, новые военные возможности совместно с Европой и дипломатию.

В рамках встречи также прошли переговоры спецпредставителей президента США Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и его советниками. Кушнер заявил, что США, Германия, Украина и европейские партнеры согласовывают позиции перед следующим раундом переговоров по Украине.

В западных СМИ критически оценивают эффективность саммита, утверждая, что политический авторитет лидеров Франции, Германии и Британии ослаб, а встреча превращается в собрание малых стран на фоне контактов лидеров великих держав - России, США и Китая.

По итогам встречи Зеленский сказал, что "желающие" желали бы принять Украину в НАТО и ЕС, а членство в этих блоках было бы лучшей гарантией безопасности для него. Он подчеркнул также, что гарантии должны включать размещение на территории Украины военных баз и вооруженных сил США и стран Европы аналогично статье 5 НАТО. Притом что конституция Украины не допускает размещения на территории страны иностранных военных баз. Россию этот вариант категорически не устраивает, неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин.