В Смоленской области в результате атаки ВСУ поврежден объект энергетики

ВСУ минувшей ночью совершили массированную атаку на Смоленскую область. Силы ПВО сбили 32 БПЛА над регионом, сообщил губернатор Василий Анохин.

По его словам, пострадавших и погибших нет.

"В результате атаки вражеских беспилотников есть повреждения гражданского объекта промышленности, объекта энергетики и частного жилого дома", - написал губернатор в Telegram-канале.

Оперативные и экстренные службы занимаются ликвидацией последствий.