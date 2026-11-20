Три человека погибли при массированной атаке ВСУ по поселку в Луганске

ВСУ ночью нанесли массированный удар по поселку Юбилейный в Луганске. Предварительно известно о шести раненых и троих погибших. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, большинство воздушных целей было сбито силами мобильных огневых групп, но нескольким БПЛА удалось атаковать.

"Неонацисты ударили по спящим людям в жилых многоквартирных домах. В одном из них произошло обрушение бетонных перекрытий между подъездами", - написал Пасечник в Telegram-канале.

Он уточнил, что в числе пострадавших есть девочка 2018 года рождения. Под завалами еще могут оставаться люди. Спасательная операция продолжается.