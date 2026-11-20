Венгрия разблокировала открытие последних двух кластеров переговоров о вступлении Украины в ЕС

Венгрия разблокировала два последних переговорных кластера для вступления Украины в ЕС - о "зеленой повестке" и транспорте и сельском хозяйстве. Теперь они могут быть официально открыты. Для этого требуется решение послов и министров всех 27 стран ЕС, а также проведение межправительственной конференции. Но ожидается, что за этим дело не станет и они будут открыты до конца текущего года, пишет Kyiv Independent.

Впрочем, открытие всех кластеров ничего не означает, кроме старта переговоров, которые могут идти десятилетиями. Премьер Венгрии Петер Мадьяр считает, что Киеву понадобится не менее 10-15 лет. Украина не войдет в ЕС как минимум до 2037 года, написало недавно агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Украина получила статус кандидата в июне 2022 года, официальные переговоры о членстве начались в июне 2024 года. Процесс включает прохождение 33 переговорных глав в рамках шести тематических кластеров и изменение законодательства. Но в кулуарах еврочиновники выражают скепсис в отношении принятия Украины вообще когда-либо. Во Франции, Германии и Польше почти 60% жителей против этого. Поддержка принятия Украины среди жителей ЕС снизилась: по данным Bertelsmann Stiftung, она составляет 47%, тогда как в марте 2022 года была почти 70%.