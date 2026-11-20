За публичное оправдание терроризма житель Пермского края выплатил штраф

За публичное оправдание терроризма житель села Частые Пермского края выплатил 350 тыс. рублей уголовного штрафа. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

46-летнего мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Центральный окружной военный суд установил, что он размещал в интернете материалы с оправданием террористической деятельности. Ему назначили штраф 350 тыс. рублей с лишением права администрировать сайты и каналы.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по Большесосновскому и Частинскому районам. Должника предупредили: если не оплатит штраф за 60 дней, наказание заменят. Мужчина сразу перевел всю сумму на депозитный счет подразделения. Деньги ушли в доход государства, производство окончено.