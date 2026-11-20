Три моста в Киеве получили повреждения после ракетных ударов ВС РФ

Российские войска в результате массированного удара в ночь на 20 ноября поразили ВПК, складские терминалы, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской, а также Ивано-Франковской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Бойцы применили высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также БПЛА, уточнили в ведомстве.

В результате удара поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и складские терминалы, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет, БПЛА большой и средней дальности, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве, в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Российские войска также поразили объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ.

На фоне массированных ударов ВС РФ по Украине мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении трех мостов через реку Днепр. Согласно сообщению в его Telegram-канале, речь идет о Подольско-Воскресенском, Дарницком и Южном мостах. Первый полностью закрыт для движения автотранспорта. Горожан просят не использовать личные автомобили "без крайней необходимости".