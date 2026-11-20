Экс-президент "Урала" переизбран главой федерации футбола Свердловской области

Григорий Иванов избран председателем федерации футбола Свердловской области на новый срок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Российского футбольного союза, общее собрание федерации прошло в Екатеринбурге. На нем был переизбран действующий глава организации Григорий Иванов. Срок полномочий составит пять лет.

Иванову 65 лет. Федерацию футбола Свердловской области он возглавляет с 2001 года. С 2022 года руководит футзальной Суперлигой, а в феврале 2025 года был избран членом исполкома РФС.

В июле 2026 года Григорий Иванов покинул пост президента ФК "Урал", который занимал много лет. Он стал заместителем председателя совета директоров клуба.