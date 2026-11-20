Мэр Парижа опоздал на заседание

Мэр Парижа Эммануэль Грегуар пришел на заседание городского совета только около полудня, хотя оно началось в 9:00 по местному времени. Журналист Энзо Морель в соцсети X выдвинул версию, что политик пропустил утреннее мероприятие из‑за видеоигры.

Поводом для таких предположений стал сторис, который Грегуар накануне выложил в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). В нем был обратный отсчет до выхода GTA VI, а под публикацией мэр написал: "Let"s Go!!!!" ("Поехали"). Морель считает, что градоначальник мог всю ночь играть в новую игру.

Официальных подтверждений этой версии нет. Сам Грегуар и его пресс‑служба пока не комментируют причины опоздания.