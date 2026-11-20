Прокуратура требует взыскать с экс-депутата Прикамья около восьми миллионов рублей

Прокуратура Пермского края намерена через суд изъять у бывшего депутата заксобрания региона Игоря Малых около 8 млн рублей, полученных, по мнению надзорного органа, от предпринимательской деятельности в нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает "Ъ-Прикамье".

2 декабря Краснокамский городской суд проведет предварительное заседание по иску. Как полагает истец, деньги были получены в течение нескольких лет от сдачи в аренду коммерческих помещений, которыми Малых владел как частное лицо. Ранее, в июле 2026 года, Ленинский районный суд Перми досрочно лишил его полномочий "в связи с утратой доверия". В октябре краевой суд оставил это решение в силе. Тогда суд установил, что, будучи депутатом на профессиональной основе, Малых не мог заниматься предпринимательской деятельностью.

Сам Игорь Малых с новыми требованиями категорически не согласен.

"Считаю, что факт именно предпринимательской деятельности так и не был доказан. Будем бороться, других вариантов нет", - заявил он.

Он также намерен оспаривать решение о прекращении полномочий в кассации.