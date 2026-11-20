ЦБ собрался снизить до 1 рубля нижнюю границу тарифного коридора по ОСАГО

Банк России предложил установить нижнюю границу тарифного коридора по ОСАГО на уровне в 1 руб.

Решение принято впервые за всю историю полиса. Регулятор предлагает практически отказаться от минимальной границы тарифного коридора.

Это заложит основу для снижения стоимости полисов для аккуратных автовладельцев – сейчас на их долю приходится более 79% от всех продаж годовых страховок. Замечания и предложения к проекту изменений регулятор принимает до 29 ноября включительно, сообщает пресс-служба ЦБ.