В Екатеринбурге установят мемориальную доску Евгению Горенбургу

В Екатеринбурге будет установлена мемориальная доска музыканту и продюсеру Евгению Горенбургу.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, решение об этом было принято на заседании комиссии по топонимике в пятницу, 20 ноября. Памятный знак разместят на фасаде гимназии №2, где учился Горенбург.

Доска появится рядом с памятной табличкой, посвященной режиссеру Алексею Балабанову. Ее торжественное открытие планируется 13 января – в день рождения Евгения Горенбурга.

Основатель нескольких уральских фестивалей скончался в апреле нынешнего года на 67-м году жизни. Горенбург являлся участником Свердловского рок-клуба, продюсером и лидером группы "ТОП".