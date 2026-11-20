Тюменская область выполняет плановые показатели по капремонту и строительству школ и детских садов

Тюменская область выполняет плановые показатели по капремонту и строительству школ и детских садов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Реализацию президентской программы капремонта и строительства школ, детских садов и учреждений среднего профессионального образования обсудили на селекторном совещании под председательством министра просвещения Сергея Кравцова и секретаря генерального совета партии "Единая Россия", первого вице-спикера Совета Федерации РФ Владимира Якушева.



"По поручению Председателя партии Дмитрия Медведева при рассмотрении проекта федерального бюджета мы обеспечили финансирование данных статей расходов на ближайшие три года. У партии это стояло на контроле. С 2022 года выполнен капремонт почти 7300 школьных зданий, в том числе 152-х — в 2026 году. Более 60% объектов, отремонтированных с федеральным софинансированием, расположены в сельской местности и в малых городах", - отметил Владимир Якушев.



От Тюменской области к совещанию присоединились заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер, первый заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов и директор регионального департамента образования и науки Дина Горковец.



"Тюменская область полностью выполняет плановые показатели по капремонту и строительству школ и детских садов. К 1 сентября 2026 года были открыты детский сад № 42 в Тюмени и школа № 31 в Ишиме, в которых капремонт шел с участием федеральных средств. В 2027 году ремонт закончится в школах №№ 27 и 72 Тюмени. В рамках партпроекта "Новая школа" вместе с органами управления образования, родителями и депутатами контролируем капремонт на всех этапах", - сообщил Андрей Артюхов.