Рябков заявил о проработке визита переговорщиков от "евротройки" в Москву

В МИД РФ сообщили, что вопрос визита переговорщиков от Европы в Москву находится в проработке.

"Президент, будучи в Китае, отметил наше решение пригласить в Москву представителей так называемой евротройки. Это из ближайшего то, что сейчас рассматривается, находится в проработке", - заявил замглавы министерства Сергей Рябков.

Также в разговоре с журналистами он подчеркнул, что нахождение даже формулы квазичленства Украины в НАТО и поиски какого-то "креативного" решения в этой сфере - неприемлемо для России. Так Рябков ответил на вопрос о приемлемости для Москвы предоставление Украине гарантий безопасности наподобие статьи 5 устава НАТО.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подтвердил приглашение европейских представителей в Москву для прояснения их позиции по урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что после понимания позиции Европы Россия определит формат диалога с Украиной. В частности, необходимо обсудить европейские планы по размещению войск на Украине после завершения боевых действий, которые для России неприемлемы, но которые постоянно звучат из стран Европы.

Bloomberg сообщил, что представители европейской "большой тройки": Франции, Германии и Британии - обсуждают возможность встречи с российской стороной.