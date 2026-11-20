Патриарх: 1990-ые должны были научить россиян ценить то, что у них есть

Глава РПЦ патриарх Кирилл высказался о значении 1990-ых для россиян.

"Все мы ещё раз убедились в том, что сложные времена не могут быть препятствием для спасения человека в вере, ибо свобода и способность сопротивляться злу даются нам самим Создателем. Возможно, испытания 1990-х были даны, чтобы мы ценили, что у нас есть, и не верили посулам и обещаниям, которые поступают извне", - сказал ТАСС патриарх.

1990-е - время, когда после распада СССР в жизни его жителей произошли серьёзные изменения. Многие оказались за чертой бедности и вынуждены были выживать, хватаясь за любую работу. Для небольшого же количества людей это было временем наживы, когда им за бесценок достались различные предприятия.