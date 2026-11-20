В России на 12,2 млрд сократили госрасходы на развитие электроники

В России государственное финансирование программы по развитию электронной промышленности сократили на 12,2 млрд руб.

Речь идёт о тратах в 2027-29 гг. Показатель заложен в федеральный бюджет. Это уже не первое снижение: с 2025 г. программу сокращали как минимум ещё на 12 млрд руб., пишет "Ъ".

Ранее проект федерального бюджета на трёхлетку внесло в Госдуму Правительство. В 2027 г. расходы бюджета составят 48,8 трлн руб., доходы – 43,3 трлн руб. На 2028 и 2029 гг. расходы определены на уровне в 50,9 трлн и 53,9 трлн руб., доходы – 45,8 трлн и 48,6 трлн руб. соответственно. 19 ноября 2026 г. проект закона о бюджете принят во втором чтении.