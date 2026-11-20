В России бизнес может принять на себя первый удар дифференциации коммунальных тарифов

В России могут устроить дифференциацию коммунальных тарифов. Если это произойдет, начать могут со сферы бизнеса.

На первом этапе регионам могут дать право увеличивать инвестиционную составляющую тарифов для бизнеса. Следом предполагается дать им же право вывести часть домохозяйств из-под действия предельных индексов роста платы за коммунальные услуги.

Предполагается, что это поможет привлечь средства на модернизацию изношенных сетей и сократить бюджетные субсидии коммунальным предприятиям. Участники рынка предупреждают о необходимости тщательной проработки механизма, а эксперты – о рисках перекрестного субсидирования и роста нагрузки на потребителей, пишет Ъ".