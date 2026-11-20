В Швеции у нескольких мостов сменят дорожные знаки - похожи на советский Т-80

В Швеции уберут с дорог знаки с изображением военной машины, похожей на танк Т-80.

По данным газеты Svenska Dagbladet (SvD), речь идёт о знаках на семи мостах на севере страны. Старый знак был круглой формы. В нижней части описано, что в случае проезда по мосту одного танка, скорость его движения должна быть 40 км/ч, в случае одновременного передвижения навстречу другу другу двух, её следует снизить до 30. В верхней части изображён танк, который, по замыслу, должен был быть "обобщённым символом гусеничной техники", однако в реальности, как сочли военные власти страны, он оказался похож на Т-80. Знаки заменят новыми, пишет РБК.

Т-80 – советский боевой танк, принятый на вооружение в 1976 г. Создан в конструкторском бюро Кировского завода Ленинграда. Стал первым в мире серийным танком с газотурбинной силовой установкой.