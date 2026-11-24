Песков: Европейцы настаивают на четырехстороннем формате в Абу-Даби

Европейцы настаивают на том, чтобы трехсторонние переговоры России, США и Украины стали четырехсторонним форматом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва пока не понимает, какая "добавленная стоимость" может появиться в переговорном процессе от участия представителей Европы.

Представитель Кремля также добавил, что даты следующего раунда трехсторонних переговоров еще не назначены.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров согласился с тем, что Старый свет придется подключить к разговору о безопасности на континенте. При этом министр обратил внимание на позицию нынешних европейских руководителей, пытающихся "качать права".