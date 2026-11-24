В Югре школьник поджег машину ДПС, поверив мошенникам в "передачу координат спецслужбам"

В Сургуте возбуждено уголовное дело по факту организации совершения преступления террористической направленности (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ), сообщили Накануне.RU в следственном управлении СК России по ХМАО – Югре.

18 ноября 2026 года несовершеннолетний житель Сургута в Telegram получил от неизвестного сообщение о том, что он якобы передал иностранным спецслужбам координаты объекта гражданской инфраструктуры. Испугавшись ответственности, 23 ноября подросток по указанию того же собеседника поджег служебный автомобиль ДПС в поселке Белый Яр Сургутского района. Несовершеннолетнего установили сотрудники полиции.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли сотовый телефон, назначили комплекс судебных экспертиз, допрашивают свидетелей. Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления.

В ведомстве призвали родителей обсудить с детьми правила безопасного общения в интернете. Если незнакомцы обвиняют ребенка в преступлении, угрожают или требуют выполнить какие-либо действия, нужно прекратить общение, сохранить переписку и обратиться в правоохранительные органы. Детям важно объяснить: о таких угрозах нужно сразу рассказать взрослым, даже если собеседник требует хранить разговор в тайне. Сотрудники полиции не предлагают совершать поджоги или другие противоправные действия для освобождения от ответственности.