Екатеринбургская дума досрочно прекратила полномочия депутата Чачина

Виталий Чачин больше не является депутатом Екатеринбургской городской думы. Его полномочия прекращены.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе думы, вопрос о лишении мандата рассматривался на сегодняшнем заседании городского парламента. В итоге принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата Виталия Чачина. Информация о нем уже исчезла из раздела "Депутаты" на сайте гордумы.

Напомним, что Чачину вменяли пункт "а" части 2 статьи 178 УК РФ "Ограничение конкуренции, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". Сообщалось, что речь идет о создании картельного сговора при госзакупках на капитальный ремонт моста через Урал в Челябинской области, а также еще двух объектов в Челябинской и Тульской областях.

В конце 2025 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга огласил приговор. Виталия Чачина признали невиновным и оправдали в связи с отсутствием состава преступления. После этого прокуратура подала апелляционную жалобу, не согласившись с вердиктом суда. В марте 2026 года оправдательный приговор екатеринбургскому депутату был отменен.

Сам Чачин в ходе процесса выступал с обращением и просил не делать из него отрицательного героя.